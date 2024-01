Live meepraten in de FA Cup: Liverpool - Norwich City

Liverpool staat zondag in de vierde ronde van de FA Cup tegenover Norwich City, uitkomend in de Championship. Het is de eerste wedstrijd van the Reds sinds het nieuws over het aanstaande vertrek van manager Jürgen Klopp. In dit artikel kun je meepraten over de bekerwedstrijd van Liverpool op Anfield.

