Live meepraten in de Europa League: Sparta Praag - Liverpool

Sparta Praag en Liverpool nemen het donderdagavond in Tsjechië tegen elkaar op in de achtste finale van de Europa League. De aftrap vindt om 18:45 uur plaats. Meepraten over dit duel kan onder dit topic.

Opstelling Sparta Praag: Vindahl; Sorensen, Vitik, Krejci; Preciado, Solbakken, Kairinen, Zeleny; Birmancevic, Kuchta, Harasklin.

Opstelling Liverpool: Kelleher; Gomez, Quansah, Konaté, Robertson; Elliott, Endo, Mac Allister; Núñez, Gakpo, Díaz.

