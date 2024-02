Live meepraten in de EFL Cup: Chelsea - Liverpool

Chelsea en Liverpool staan zondagmiddag tegenover elkaar in de finale van de EFL Cup. De aftrap op Wembley is om 16:00 uur Nederlandse tijd. In dit artikel kun je meepraten over de eindstrijd van de tweede nationale beker in Engeland.

Opstelling Chelsea: Petrovic; Gusto, Disasi, Colwill, Chilwell; Caicedo, Fernández; Palmer, Gallagher, Sterling; Jackson

Opstelling Liverpool: Kelleher; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Endo, Gravenberch; Elliott, Gakpo, Díaz.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's





Wie wint de EFL Cup? Chelsea Liverpool Stem Wie wint de EFL Cup? Chelsea 25% Liverpool 75% Totaal aantal stemmen: 104 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties