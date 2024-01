Live meepraten in de Copa del Rey: Athletic Club - FC Barcelona

Athletic Club en FC Barcelona gaan woensdagavond in een onderling duel uitmaken welke club zich plaatst voor de halve finale van de Copa del Rey. Het duel in San Mamés begint om 21:30 uur. Meepraten over de wedstrijd kan onderaan dit topic.

Opstelling Athletic Club: Agirrezabala; Lekue, Vivian, Paredes, Yuri; Prados, Vesga; Adu Ares, Sancet, Nico Williams; Guruzeta.

Opstelling FC Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; De Jong, Gündogan, Pedri; Yamal, Lewandowski, Ferran Torres.

