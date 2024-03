Live meepraten in de Conference League: Ajax - Aston Villa

Ajax en Aston Villa treffen elkaar donderdagavond in de achtste finale van de Conference League. Beide ploegen trappen om 18:45 uur af in de Johan Cruijff ArenA. Steven Berghuis ontbreekt bij de Amsterdammers. Meepraten over Ajax - Aston Villa kan onder dit topic.

Opstelling Ajax: Ramaj; Gooijer, Rensch, Kaplan, Hato, Sosa; Hlynsson, Henderson, Mannsverk, Taylor; Brobbey.

Opstelling Aston Villa: Emi Martínez; Konsa, Lenglet, Pau Torres, Digne; Diaby, Iroegbunam, Douglas Luiz, Rogers; Tielemans; Watkins.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties