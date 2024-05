Live meepraten in de Bundesliga: Borussia Dortmund - Darmstadt 98

Borussia Dortmund eindigt het Bundesliga-seizoen zaterdagmiddag in eigen huis tegen Darmstadt 98. De ploeg van trainer Edin Terzic eindigt hoe dan ook als vijfde, terwijl Darmstadt al gedegradeerd is als nummer laatst. De laatste wedstrijd van Marco Reus in het Signal Iduna Park begint om 15:30 uur en onder dit artikel kan worden meegepraat.

Opstelling Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Reus, Can; Sancho, Füllkrug, Adeyemi.

Opstelling Darmstadt 98: Schuhen; Klarer, Zimmermann, Maglica; Gjasula; Bader, Karic, Kempe, Mehlem; Vilhelmsson, Skarke.

