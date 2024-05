Live meepraten in de Bundesliga: Bayer Leverkusen - FC Augsburg

Bayer Leverkusen gaat zaterdagmiddag in de laatste speelronde van dit Bundesliga-seizoen proberen om het competitieseizoen ongeslagen te eindigen. Daarvoor moet de ploeg van trainer Xabi Alonso in eigen huis tegen nummer tien FC Augsburg dus minimaal gelijkspelen. De wedstrijd begint om 15:30 uur en onder dit artikel is er de mogelijkheid om mee te praten over deze wedstrijd.

Opstelling Bayer Leverkusen: Hrádecký; Odilon, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Palacios, Grimaldo; Hofmann, Adli; Boniface.

Opstelling FC Augsburg: Koubek; Pedersen, Gouweleeuw, Uduokhai, Iago; Dorsch; Breithaupt, Maier; Kömür; Tietz, Demirovic.

