Live meekijken in de oefenduels: Van 't Schip experimenteert met Kaplan op 6

John van 't Schip heeft de opstelling van Ajax bekendgemaakt voor het oefenduel met Hannover 96. Op het trainingskamp in Cádiz kiest de oefenmeester ervoor om veelal reserve- en jeugdspelers het veld in te sturen.

Volgens Johan Inan van het Algemeen Dagblad duurt de wedstrijd zestig minuten. Er wordt twee keer een halfuur gespeeld. Het oefenduel is te volgen via een livestream op het YouTube-kanaal van Ajax, die hieronder te volgen is.

Ajax start met Gerónimo Rulli tussen de palen. De Argentijnse doelman lijkt de concurrentiestrijd van Diant Ramaj verloren te hebben en keept dus bij het B-team. Achterin verschijnt onder meer miljoenenaankoop Gastón Ávila aan de aftrap.

Hij wordt als linkercentrale verdediger in het hart van de defensie vergezeld door Jakov Medic. Op de linksachterpositie kiest Van 't Schip voor Ar'Jany Martha, waar Anton Gaeei de rechterflank bestrijkt.

Het middenveld is de meest opvallende linie van de Amsterdammers. Ahmetcan Kaplan lijkt op de nummer zes-positie te staan, waar Anass Salah-Edine en Gabriel Misehouy, als meest vooruitgeschoven pion, het middenveld completeren.

Voorin is de naam van Chuba Akpom opvallend, daar de Engelse spits ook regelmatig in de basis verschijnt bij de Amsterdammers. Hij wordt geflankeerd door Amourricho van Axel Dongen en Carlos Forbs.

Opstelling Ajax: Rulli; Gaaei, Medic, Ávila, Martha; Kaplan, Salah-Eddine, Misehouy; Forbs, Akpom, Van Axel Dongen.

Wisselspelers Ajax: De Graaff, Banel, Gooijer, Brandes, Agougil.

Opstelling Hannover 96: Stahl; Lührs, Börner, Arrey-Mbi; Muroya, Fóti; Christiansen, Oudenne, Leopold; Voglsammer, Tresoldi.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties