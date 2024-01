LIVE: Loting voor kwartfinale van TOTO KNVB Beker met o.a. PSV en Feyenoord

Hoewel er nog twee wedstrijden uit de achtste finale gespeeld moeten worden, volgt zaterdagavond al de loting voor de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. De loting begint om 22:30 uur en is live te volgen via dit artikel.

Live loting

NEC - ADO Den HaagFC Groningen - Fortuna SittardHercules/SC Cambuur - VitesseFeyenoord/PSV - AZ

De loting wordt verricht door Hercules-speler Tim Pieters, die met twee goals de grote bekerheld werd tegen Ajax (3-2 winst). Ook René van der Kooij, de trainer van Hercules, helpt mee met de loting.

De tien overgebleven clubs voor de loting van de kwartfinale

ADO Den HaagFC GroningenAZNECFortuna SittardVitesseHercules/SC CambuurFeyenoord/PSV

Pas zes van de acht kwartfinalisten zijn bekend, omdat nog twee duels in de achtste finale gespeeld moeten worden. Afgelopen donderdag werd de wedstrijd tussen derdedivisionist Hercules en SC Cambuur afgelast. Het duel wordt komende donderdag om 20:00 uur ingehaald op sportpark Zoudenbalch in Utrecht.

Ook de topper in de achtste finale tussen Feyenoord en PSV is nog niet gespeeld. Afgelopen woensdag haalde PSV zijn vierderondewedstrijd tegen FC Twente (3-1 winst) in. De Eindhovenaren gaan woensdag naar De Kuip voor het duel in de achtste finale tegen Feyenoord. De wedstrijd begint om 20:00 uur.

De kwartfinalewedstrijden worden afgewerkt op dinsdag 6, woensdag 7 en donderdag 8 februari. Op zaterdag 10 februari wordt de loting voor de halve finale en de finale verricht. De duels in de halve finale vinden plaats tussen 27 en 29 februari. De finale is op 21 april.

