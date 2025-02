Lisandro Martínez haalt keihard uit naar Manchester United-legende: 'Hij zou geen minuut overleven'

Lisandro Martínez is niet gediend van de kritiek van Paul Scholes. De Argentijnse centrumverdediger werd flink bekritiseerd door de legende van Manchester United, maar haalde via Instagram hard uit naar de Engelsman.

Scholes deed bij het programma The Overlap, waar hij en Jamie Carragher samen met afgevaardigde fans van veel Premier League-clubs het actuele nieuws doornemen, enkele harde uitspraken over de defensie van the Red Devils.

Eerst was Leny Yoro aan de beurt. De negentienjarige Fransman kwam afgelopen zomer voor een slordige zestig miljoen euro over van LOSC Lille, maar heeft nog geen onuitwisbare indruk achtergelaten op Old Trafford.

"Hij is nog jong, maar ik heb nog niks gezien wat me bevalt", oordeelt Scholes over de zomeraanwinst, die hij toch binnenboord zou houden. "Hij is de enige centrale verdediger die ik zou houden."

Matthijs de Ligt wordt wat Scholes betreft weer naar de uitgang gedirigeerd, al is de bij het programma aanwezige United-fan daar niet mee eens. "Waar zijn je ambities? Ga je de Premier League winnen met De Ligt?", richt de Engelse oud-middenvelder zich tot de supporter.

"De hoeveelheid clubs die hij op zijn leeftijd al heeft gehad, is zorgwekkend”, wijst Scholes naar de 25-jarige Nederlandse centrumverdediger. "Hij was briljant bij Ajax, maar hij lijkt minder te zijn geworden naarmate hij ouder werd. “Bayern München, Juventus, er is een reden dat ze hem hebben laten gaan.”

"Zelf als hij fit is, is Lisandro Martínez niet goed genoeg om de Premier League mee te winnen”, vervolgt de iconische middenvelder van weleer dan. Het zet kwaad bloed bij de voormalig Ajacied uit Argentinië.

"Deze man lijdt echt", schrijft de linkspoot op Instagram. "Als je hem in Argentinië neerzet, zou hij het niet overleven."