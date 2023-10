Lionel Messi ziet play-off droom uiteenspatten bij rentree voor Inter Miami

Zondag, 8 oktober 2023 om 08:53 • Rian Rosendaal

Inter Miami FC kan een plaats in de play-offs van de MLS definitief vergeten na de 0-1 nederlaag tegen FC Cincinnati in de nacht van zaterdag op zondag. De rentree van Lionel Messi bij de club van mede-eigenaar David Beckham liep dus uit op een teleurstelling. De Argentijnse spelmaker keerde terug in het shirt van Inter Miami na een periode met blessureleed en interlands voor de regerend wereldkampioen.

Messi ontbrak in vijf van de laatste zes wedstrijden van Inter Miami. In de belangrijke ontmoeting met Cincinnati viel de inmiddels 36-jarige aanvaller na 55 minuten in. Hij kon tijdens de invalbeurt weinig uitrichten, behoudens een vrije trap drie minuten na zijn entree.

Álvaro Barreal tekende in de 78ste minuut voor de 0-1 voor de bezoekers en de thuisclub was nadien niet meer in staat om de schade te herstellen. The Pinks kunnen hierdoor niet meer bij de eerste negen clubs in de Eastern Conference eindigen.

Inter Miami komt in het reguliere seizoen van de MLS nog twee keer uit tegen Charlotte FC (19 en 22 oktober), maar door de achterstand van zeven punten op nummer negen DC United is een plek in de play-offs definitief onhaalbaar geworden.

De ambitieuze club uit Florida wist de felbegeerde play-offs afgelopen seizoen nog wel te bereiken. Inter Miami verloor in september nog met 1-2 van Houton Dynamo in de finale van de US Open Cup, toen Messi al met blessureleed kampte. In juli werd wel beslag gelegd op de Leagues Cup.

Messi sluit zijn eerste periode in Miami af met elf doelpunten en vijf assists in twaalf wedstrijden in alle competities. In totaal stond hij 961 op het veld namens de Amerikanen. die binnenkort dus nog tweemaal uitkomen tegen Charlotte. Het contract van Messi bij Inter Miami loopt door tot 31 december 2025.

Voor Messi ligt de focus voor nu even op de Argentijnse nationale ploeg. De wereldkampioen van vorig jaar is in voorbereiding op de WK-kwalificatieduels met Paraguay (13 oktober) en Peru (18 oktober). In de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule bezet Argentinië de gedeelde eerste plaats, samen met Brazilië.