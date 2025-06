Lionel Messi zet record scherp, maar baalt van late tegengoals en treft nu Paris Saint-Germain

Inter Miami staat in de achtste finale van het WK voor clubs. De Amerikaanse ploeg had in de laatste poulewedstrijd genoeg aan een 2-2 gelijkspel tegen Palmeiras. FC Porto en Al-Ahly zijn uitgeschakeld na het spectaculaire 4-4 gelijkspel in de andere ontmoeting in groep A.

Luis Suárez was de gevierde man aan de kant van Inter Miami. De aanvaller uit Uruguay (38) was verantwoordelijk voor de assist bij de 1-0 van Tadeo Allende en maakte zelf de 2-0 na een fraaie individuele actie.

Het leek dus de avond te worden van Suárez, en niet van ploeggenoot Lionel Messi, die indruk maakte met zijn vrije trap eerder tegen FC Porto. Palmeiras knokte zich echter terug in de slotfase en pakte een punt en op doelsaldo de groepswinst door late goals van Paulinho (80) en Maurício (87).

Voor Inter Miami dus geen eerste plaats in groep A en een ontmoeting met Champions League-winnaar Paris Saint-Germain in de achtste finale. Een fraaie uitdaging voor Messi, die dinsdag zijn 38ste verjaardag viert. Palmeiras treft nu competitiegenoot Botafogo.

Voor Messi, Suárez, Jordi Alba en Sergio Busquets wordt het treffen met PSG er een met een speciaal tintje. Het viertal treft namelijk Luis Enrique, de huidige coach van PSG die met Messi en consorten de nodige successen beleefde bij FC Barcelona.

Messi stelde overigens een record scherp tegen Palmeiras. De Argentijnse routinier plaatste zich voor de 33ste keer in zijn loopbaan, als clubspeler en international, voor de knockout-fase van een toernooi. Hij strandde nog nooit in de poulefase.

Trainer Javier Mascherano blikte na afloop alvast vooruit op de kraker in de achtste finale. ''PSG is waarschijnlijk de betere ploeg. Maar je weet het nooit. Wie weet is het zondag onze dag'', aldus de hoopvolle coach van Inter Miami.