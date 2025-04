Lionel Messi wijst Nederlander aan als belangrijkste persoon in zijn carrière

Lionel Messi is erg dankbaar voor de wijze waarop hij bij FC Barcelona uit kon groeien tot een absolute wereldster. Hij werd grootgebracht onder de vleugels van onder meer Ronaldinho, Deco, Xavi en Iniesta, maar toch is het een Nederlander die voor de 37-jaar het belangrijkst was.

Te gast in het Argentijnse programma Simplemente Fútbol blikt Messi terug op zijn carrière tot dusver, de prijzen die hij pakte, zijn toekomst en op de ploeggenoten en trainers met wie hij samenwerkte.

“Natuurlijk heeft het mij enorm geholpen in mijn carrière om het besluit te nemen voor FC Barcelona te gaan spelen”, zo vertelt Messi. “Ik heb veel zaken over het spelletje opgepakt die ik in Argentinië minder goed kon leren.”

“Het was ook een openbaring om met Pep Guardiola te werken. Hij is echt een tactisch meester. Tuurlijk ben ik ook dankbaar voor de wijze waarop ik ben ontvangen in het eerste elftal.”

“Ronaldinho, Deco, Eto'o, Silvinho, Xavi, Iniesta, Puyol...”, zo somt de aanvaller van Inter Miami op. “Ze hebben me erg goed opgevangen. We wonnen voor het eerst in lange tijd de Champions League (in 2006, ten koste van Arsenal, red.).” Zelf kon hij de finale wegens een blessure overigens niet spelen.

“Maar dat Frank Rijkaard (destijds de trainer van FC Barcelona, red.) me toen veel vertrouwen gaf en me onderdeel van de groep liet voelen, heeft veel met me gedaan. Op dat moment ben je jong: je begrijpt nog niet echt wat er allemaal gebeurt en wat het betekent om ergens te staan.”

“Rijkaard is voor mij het allerbelangrijkst geweest. Hij gaf me een plek. Als hij er niet was geweest...”, besluit Messi.