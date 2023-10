Lionel Messi wederom goud waard voor alleenheersend Argentinië

Woensdag, 18 oktober 2023 om 07:27 • Wessel Antes

Argentinië heeft dinsdagnacht een 0-2 zege geboekt op Peru. In Lima was sterspeler Lionel Messi verantwoordelijk voor de twee doelpunten van la Albiceleste. Door zijn dubbelslag staat de linkspoot van Inter Miami nu op 106 interlanddoelpunten in Argentijnse dienst.

Bij Peru ontbrak Feyenoord-linksback Marcos López in de wedstrijdselectie van bondscoach Juan Reynoso. Renato Tapia, die tussen 2016 en 2020 onder contract stond bij de Rotterdamse landskampioen, mocht in de rust invallen. Voormalig FC Emmen-middenvelder Sergio Pena deed 23 minuten mee.

Bondscoach Lionel Scaloni had in zijn basiself onder meer plaats voor Messi en voormalig Ajacied Nicolás Tagliafico. Ajax-flop Lucas Ocampos moest genoegen nemen met een plek op de bank, waar hij de volledige wedstrijd bleef zitten.

In de 32ste minuut was het Messi die de score kon openen voor Argentinië. Na een snelle uitbraak via Enzo Fernández en Nicolás González was de levende legende op fraaie wijze het eindstation van een Argentijnse aanval. Doelman Pedro Gallese had geen antwoord op zijn hoge inzet in het dak van het doel: 0-1.

Tien minuten later tekende Messi al aan voor zijn tweede treffer van de avond. Na lang balbezit voor Argentinië ontving hij de bal van Fernández, waarna hij niet lang nadacht en toesloeg met een schot in de korte hoek: 0-2.

In het tweede bedrijf dacht Messi middels een intikker zijn hattrick te voltooien, maar zijn derde doelpunt van de avond werd op discutabele wijze afgekeurd wegens vermeend buitenspel. Door zijn twee goals staat Messi op 106 doelpunten in 178 interlands voor Argentinië.

Door de zege op Peru en nederlaag van Brazilië in Uruguay (2-0) staat Argentinië overtuigend bovenaan in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie. Met twaalf punten uit vier wedstrijden is het elftal van Scaloni de alleenheersende koploper, gevolgd door Uruguay en Brazilië, die tot dusver slechts zeven punten hebben verzameld.