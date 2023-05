Lionel Messi troeft Max Verstappen nu wél af en is gevierde man in Parijs

Maandag, 8 mei 2023 om 21:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:33

Lionel Messi heeft maandagavond de Laureus World Sports Award voor Sportman van het Jaar gewonnen. De superster van Paris Saint-Germain bleef Formule 1-courreur Max Verstappen, vorig jaar nog de winnaar, ditmaal voor en schrijft de prijs voor de tweede maal bij. Ook in 2020 werd Messi door Laureus World verkozen tot beste sportman.

Messi was maandag zelf aanwezig op het gala in Parijs om zijn award in ontvangst te nemen. "Het is een bijzondere eer", zei de 35-jarige Argentijn. "Vooral omdat de Laureus Awards dit jaar in Parijs worden uitgereikt, de stad die mijn familie welkom heeft geheten sinds we hier in 2021 neerstreken. Ik dank mijn ploeggenoten bij Argentinië en bij PSG. Ik had dit niet kunnen bereiken zonder hen.”

Een andere genomineerde voor de prijs van beste sportman was Messi's ploeggenoot Kylian Mbappé. Tennisser Rafael Nadal, die in 2021 won, basketballer Stephen Curry en poolstokhoogspringer Armand Duplantis behoorden samen met Messi tot de favorieten. In 2020 ging Messi ook al met de award aan de haal, al moest de regerend wereldkampioen die eer toen delen met Formule 1-courreur Lewis Hamilton.

Het Argentijnse voetbalelftal, dat de titel pakte op het WK in Qatar, kreeg de award voor beste team van het jaar. Ook Christian Eriksen werd in het zonnetje gezet. De middenvelder van Manchester United, die in 2021 op het EK ineenstortte door een hartstilstand, kreeg de Comeback of the Year Award. De Jamaicaanse atlete Shelly-Ann Fraser-Pryce kreeg de prijs voor sportvrouw van het jaar, terwijl de Spaanse tennisser Carlos Alcaraz de award pakte voor de doorbraak van het jaar.