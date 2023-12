Lionel Messi treedt in de voetsporen van LeBron James en zorgt voor primeur

Dinsdag, 5 december 2023 om 19:03 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:14

Lionel Messi is door Time Magazine uitgeroepen tot Atleet van het Jaar, zo maakt het fameuze Amerikaanse blad bekend. Het is voor het eerst dat een sporter van niet-Amerikaanse komaf er met de prijs, die sinds 2019 wordt uitgereikt, vandoor gaat. Messi treedt in de voetsporen van de vrouwenvoetbalploeg van de Verenigde Staten (2019), LeBron James (2020, basketbal), Simone Biles (2021, turnen) en Aaron Judge (2022, honkbal).

Messi was afgelopen WK in Qatar in absolute topvorm en gidste Argentinië naar zijn eerste wereldtitel sinds 1986. La Pulga, op dat moment nog in dienst bij Paris Saint-Germain, was op het toernooi goed voor zeven doelpunten en drie assists.

Messi scoorde onder meer tweemaal in de finale tegen Frankrijk, dat na een zinderende wedstrijd na strafschoppen verslagen werd. Messi maakte het seizoen vervolgens af bij PSG, waar hij afgelopen zomer na een ongelukkig huwelijk met de club besloot te vertrekken. Uiteindelijk trok de 36-jarige wereldster naar Inter Miami in de Major League Soccer (MLS). In november won hij zijn achtste Ballon d'Or.

Bij zijn nieuwe club in Florida had Messi direct een enorme impact. Miami won onder leiding van Messi de Leagues Cup en begon ook beter te presteren in de MLS. Genoeg voor een plek bij de play-offs en dus de strijd om het landskampioenschap was het niet. Miami eindigde veertiende in de Eastern Conference, terwijl alleen de eerste acht zich mogen melden voor de play-offs.

Messi maakte op 22 juli 2023 zijn debuut voor Miami in het Leagues Cup-duel met het Mexicaanse Cruz Azul. Bij een 1-1 stand kreeg Messi in blessuretijd een vrije trap mee op ruim twintig meter van het doel. Messi krulde de bal in de bovenhoek en kende zo een droomdebuut. David Beckham, mede-eigenaar van de club, vertelt tegenover Time over dat moment. "Ik weet nog dat ik in mijn auto onderweg naar huis tegen Victoria (zijn vrouw, red.) zei: 'Ik weet niet eens of ik naar huis kan rijden.' Je had het niet beter kunnen schrijven. Het was voor de MLS, en voor de Verenigde Staten. Het was voor de toekomst van het spel.”

De Verenigde Staten of Saudi-Arabië

Messi spreekt zelf ook tegenover Time en blikt terug op afgelopen zomer. "De waarheid is dat ik gelukkig verschillende opties op tafel had die interessant waren, en ik moest ze analyseren en erover nadenken, ze zelfs afwegen met mijn familie, voordat ik de definitieve beslissing nam om naar Miami te komen. Mijn eerste optie was FC Barcelona, maar dat was niet mogelijk. Ik probeerde terug te keren, maar het gebeurde niet."

"Het is ook waar dat ik er later veel over nadacht om naar de Saudische competitie te gaan, waar ik het land ken en zij een zeer krachtige competitie hebben gecreëerd die in de nabije toekomst een belangrijke competitie kan worden", gaat Messi verder. “Als toerisme-ambassadeur van het land was het een bestemming die mij aantrok, vooral omdat ik heb genoten van alles wat ik heb bezocht, vanwege de manier waarop het voetbal in het land groeit en vanwege de moeite die ze steken in het creëren van een topcompetitie. Het was Saudi-Arabië of de MLS, beide opties waren erg interessant voor me."