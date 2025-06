Lionel Messi spreekt zich uit over band met Cristiano Ronaldo: ‘We zijn geen vrienden’

Lionel Messi heeft zich uitgelaten over de relatie tussen hem en Cristiano Ronaldo. De Argentijn en de Portugees waren jarenlang elkaars rivalen op het veld, maar zijn dat niet buiten het veld.

Ronaldo liet zich al eerder positief uit over Messi. “Ik heb veel liefde voor Argentinië en voor Messi. We zijn zo lang concurrenten geweest en speelden vijftien jaar lang als rivalen samen op het hoogste niveau."

Een aandoenlijke anekdote volgt. "Ik weet niet of hij inmiddels Engels spreekt", doelt hij op de huidige Amerikaanse werkgever van Messi. "Maar vroeger deed hij dat nooit. Ik vertaalde altijd voor hem tijdens gala's."

"Ik vind hem een heel aardige en leuke man. Ik mag hem heel erg graag", gaat Ronaldo verder. "Hij heeft me altijd heel goed behandeld en me immer gerespecteerd.”

Nu doet ook Messi een boekje open. “Ik heb veel respect en bewondering voor hem en voor de carrière die hij heeft gehad. Nu nog steeds. Hij speelt nog altijd op het allerhoogste niveau”, aldus Messi in gesprek met DSports.

Het duo is volgens de linkspoot geen vrienden. “Onze concurrentiestrijd vond plaats op het veld, en daar bleef het ook bij. We wilden allebei het beste voor ons team. Naast het veld zijn we twee gewone mensen. We zijn geen vrienden, omdat we weinig tijd hebben doorgebracht samen, maar we hebben altijd veel respect gehad voor elkaar.”