Lionel Messi scoort veertigste doelpunt voor Inter Miami, maar het is niet genoeg voor de overwinning

Lionel Messi maakte in de nacht van zondag op maandag zijn veertigste doelpunt voor Inter Miami, maar het was niet genoeg voor de overwinning. Het duel tegen Toronto FC eindigde in een 1-1 gelijkspel.



Toronto scoorde vlak voor rust, tegen de verhoudingen in, in de tweede minuut van de extra tijd. Federico Bernardeschi maakte koelbloedig af na een mooie assist van Lorenzo Insigne en zette Toronto daarmee op een 1-0 voorsprong.



Messi had zijn ploeg al tien minuten eerder op voorsprong kunnen zetten in de 41e minuut met een schot in de verre hoek, maar dit doelpunt werd door de VAR afgekeurd. In de vijfde minuut van de extra tijd was het wel raak. De 37-jarige Argentijn scoorde met een prachtige volley waarmee hij zijn team alsnog op gelijke hoogte bracht.



In de eerste helft liet Messi al zijn klasse zien door verdediger Raoul Petretta compleet het bos in te sturen, de tweede treffer bleef echter uit.



In zeven officiële wedstrijden dit seizoen heeft Messi inmiddels vijf doelpunten en twee assists. Mede door zijn uitstekende prestaties, staat Inter Miami op een tweede plaats in de MLS Eastern Conference met een wedstrijd minder gespeeld.









Inter Miami had de wedstrijd in de slotfase nog kunnen winnen, maar een uitstekende ingreep van Toronto-verdediger Nicksoen Gomis voorkwam een tweede doelpunt voor de Amerikanen.



Miami blijft tweede in de Eastern Conference, ondanks de gelijkmaker. Woensdag volgt de return tegen LAFC in de Champions Cup, waar Messi en zijn team opnieuw zullen proberen te winnen. In de heenwedstrijd verloor Inter Miami met 1-0.