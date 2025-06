Lionel Messi scoort op fenomenale wijze uit vrije trap en verslaat FC Porto met Inter Miami op WK voor clubs

Inter Miami heeft donderdag een knappe zege geboekt op het WK voor clubs. In Groep A van het mondiale toernooi stond FC Porto halverwege nog met 0-1 voor, maar mede dankzij een fenomenale vrije trap van Lionel Messi boekte de ploeg van trainer Javier Mascherano een 2-1 overwinning. Dankzij de driepunter gaat Inter Miami nu samen met Palmeiras aan kop de poule, terwijl FC Porto met een punt de laatste plek deelt met Al Ahly.

Bij Inter Miami had trainer Mascherano basisplekken ingeruimd voor onder meer Messi, Sergio Busquets en Luis Suárez, terwijl Jordi Alba genoegen moest nemen met een plek op de bank.

Het duel begon uitstekend voor FC Porto, dat in de achtste speelminuut een penalty kreeg van arbiter Alireza Faghani. Noah Allen beging een lichte overtreding op João Mário, waarna Samu mocht aanleggen. De Spaans international schoot de 0-1 binnen.

Op slag van rust konden de Portugezen zelfs op een 0-2 voorsprong komen. Rodrigo Mora schoot op doel ter hoogte van de penaltystip, maar op de doellijn kopte Maximiliano Falcón ternauwernood weg.

In de tweede helft ging Porto zwakker spelen en kwamen er ruimtes in de defensie. Daar maakte Inter Miami in de 47ste minuut dankbaar gebruik van. Een voorzet vanaf rechts van Marcelo Weigandt belandde bij Telasco Segovia, die overtuigend de 1-1 binnenschoot.

Het werd nog fraaier voor Inter Miami, want in de 54ste minuut kwam de ploeg van Mascherano zelfs op voorsprong. Messi werd net buiten de zestien gevloerd, waardoor hij mocht aanleggen voor een vrije trap. Die schoot hij op fenomenale wijze in de rechterkruising: 2-1.

In het restant van de wedstrijd probeerden beide teams nog een doorbraak te forceren, maar die werd niet meer gevonden.