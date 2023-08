Lionel Messi scoort in vijfde wedstrijd op rij en ontwikkelt wekelijks raadsel

Zaterdag, 12 augustus 2023 om 07:45 • Wessel Antes • Laatste update: 07:49

Lionel Messi heeft vrijdagnacht opnieuw gescoord voor Inter Miami. In een thuisduel met Charlotte FC voor de Leagues Cup was de 36-jarige Argentijn verantwoordelijk voor de vierde en laatste treffer van de avond: 4-0. Daardoor staat Messi na vijf officiële duels voor Inter Miami op acht doelpunten en één assist. Ook teamgenoten Josef Martínez en Robert Taylor wisten het net te vinden, terwijl Charlotte-verdediger Adilson Malanda een duit in het zakje deed met een eigen doelpunt.

Al in de twaalfde minuut kwam Inter Miami op voorsprong toen Martínez vanaf elf meter mocht aanleggen voor een strafschop. De Venezolaanse spits faalde niet en schoot de bal beheerst in de linkeronderhoek: 1-0. Twintig minuten later verdubbelde Taylor de score. Sergio Busquets opende op fraaie wijze naar DeAndre Yedlin, die alle tijd kreeg om een medespeler uit te zoeken en Taylor inspeelde. De Finse middenvelder twijfelde geen seconde en schoot de bal achter doelman Kristijan Kahlina: 2-0. Door een ongelukkig eigen doelpunt van Malanda, die de bal zomaar binnenliep, werd de wedstrijd in de 78ste minuut beslist: 3-0.

Leo couldn't take a night off from scoring! Messi makes it 4-0. ???? pic.twitter.com/9E2ojuweZZ — Major League Soccer (@MLS) August 12, 2023

Toch pakte Messi ook nog even zijn momentje. De Argentijn stuurde Leonardo Campana weg met een steekpass, die door de verdediging van Charlotte niet goed verwerkt werd. Campana wist de bal daardoor op te pikken, draaide terug en speelde de bal naar de inlopende Messi. Voor de zevenvoudig Wereldvoetballer van het Jaar was het afwerken een koud kunstje: 4-0. Messi vierde zijn goal overigens opnieuw op een bijzondere wijze. Dit keer koos de linkspoot voor een imitatie van Marvel-superheld Spider-Man. Eerder deed hij Thor en de Black Panther al na, waardoor men in de Verenigde Staten nu al benieuwd is naar zijn volgende imitatie. Het is al bijna niet meer de vraag of Messi gaat scoren, maar hoe hij zijn doelpunt gaat vieren.