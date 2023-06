Lionel Messi reageert voor het eerst op zijn naderende vertrek bij PSG

Zaterdag, 3 juni 2023 om 16:04 • Jonathan van Haaster

Lionel Messi heeft voor het eerst gereageerd op zijn aanstaande vertrek bij Paris Saint-Germain. De Argentijn heeft een aflopend contract in het Parc des Princes en donderdag bevestigde trainer Christophe Galtier dat de 35-jarige steraanvaller aan zijn laatste seizoen bezig is in Parijs. Messi laat tegenover ESPN weten dankbaar te zijn voor zijn periode in de Franse hoofdstad.

"Ik ben blij dat ik PSG heb mogen representeren", vertelt Messi. "Ik heb ervan genoten om in dit team, met zulke goede spelers, te spelen. Ik wil de club bedanken voor een geweldige ervaring in Parijs." Zaterdagavond staat de laatste speelronde in de Ligue 1 op het programma. Als Messi in actie komt tegen Clermont Foot, zal hij voor de 75ste en laatste keer het shirt van de hoofdstedelingen dragen. Tot op heden kwam Messi tot 32 treffers en 35 assists voor de elfvoudig kampioen van Frankrijk.

Galtier blikte donderdag alvast vooruit op het afscheid van Messi. "Het was mij een eer en een waar genoegen om de beste speler in de geschiedenis van het voetbal te kunnen coachen", zo liet hij optekenen tijdens de voorbereidende persconferentie op het duel met Clermont. "Het zal de laatste wedstrijd in het Parc des Princes worden voor Leo." Transfermarkexpert Fabrizio Romano wist dinsdag al te melden dat Messi spoedig over zijn toekomst ging beslissen. Waar die toekomst precies ligt, is nog onduidelijk. Zijn oude liefde Barcelona zou de financiële middelen niet hebben om hem terug naar Catalonië te halen. Inter Miami is al langere tijd geïnteresseerd.

De sterkste geluiden komen momenteel echter uit het Midden-Oosten. La Pulga zou al een aanbod hebben ontvangen van de Saudische topclub Al-Hilal, waar hij naar verluidt inmiddels een exorbitant jaarsalaris van zeshonderd miljoen euro kan gaan verdienen. Mogelijk is Messi niet de enige superster die naar Saudi-Arabië vertrekt. Zo wordt Karim Benzema nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar de kersverse landskampioen Al-Ittihad. Eind maart meldde Mundo Deportivo al dat Sergio Ramos, die net als Messi vertrekt bij PSG, een aanbod heeft ontvangen van Al-Hilal.