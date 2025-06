Lionel Messi ontvangt zéér curieus huwelijksaanzoek op WK voor clubs

Lionel Messi kreeg tijdens het WK voor clubs een zeer verrassend huwelijksaanzoek.

Achtvoudig Ballon d’Or-winnaar Messi kwam deze week met Inter Miami in actie tegen Palmeiras in de poulefase van het WK voor clubs. Hij oogde gefrustreerd aan het einde van die wedstrijd, want het team van Javier Mascherano gaf een comfortabele 2-0 voorsprong weg en moest genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel.

Messi had vóór de wedstrijd nog een grote glimlach op zijn gezicht. Dat kwam doordat hij tijdens zijn warming-up een ondeugend aanzoek op de tribunes spotte.

De 98-jarige Pauline Kana, die op Instagram bekend staat als ‘Gangster Granny’ en vaak te zien is bij WWE- en NFL-evenementen, zorgde ervoor dat haar hilarische bericht werd opgemerkt door één van de beste spelers ter wereld. 'Messi, wil je met me trouwen?'

Messi knikte en zwaaide in Kana's richting, nadat hij haar in de menigte had opgemerkt. De Zuid-Amerikaanse legende is getrouwd met jeugdliefde Antonela Roccuzzo en trotse vader van zonen Thiago, Mateo en Ciro.

Messi, die deze week zijn 38ste verjaardag heeft gevierd, zal zondag weer in actie komen op het WK voor clubs. Inter Miami staat in de achtste finale tegenover Paris Saint-Germain, de winnaar van de Champions League en oud-werkgever van Messi.