Lionel Messi leidt Inter Miami hoogstpersoonlijk naar halve finale Champions Cup

Inter Miami heeft zich woensdagnacht geplaatst voor de halve finale van de Champions Cup na een 3-1 zege op Los Angeles FC. Na een teleurstellende 0-1 nederlaag in de heenwedstrijd wist de club van eigenaar David Beckham de achterstand om te buigen.

Het duurde niet lang voordat LAFC ook in deze wedstrijd de leiding nam. Aaron Long profiteerde van een rommelige situatie in de verdediging van Inter Miami en werkte de bal overtuigend binnen: 0-1.

Messi en Inter Miami waren echter niet van plan om zich gewonnen te geven. De Argentijn zette zijn ploeg snel weer op gelijke hoogte. Messi liet zijn klasse zien met een prachtige dribbel door de verdediging heen en wist vervolgens met een knap schot in de verre hoek zijn ploeg op 1-1 te zetten.

De score werd vervolgens in het voordeel van Inter Miami omgebogen, dankzij een assist van Noah Allen. Hij gaf een slimme bal over de verdediging, die Federico Redondo met een beetje geluk in het net wist te krijgen: 2-1.

In de slotfase van de wedstrijd kreeg Inter Miami een penalty toegewezen. Messi nam de verantwoordelijkheid en verschalkte doelman Hugo Lloris op koelbloedige wijze, waarmee de stand op 3-1 werd gebracht.

Mede dankzij de twee doelpunten van Messi heeft Inter Miami de 0-2 achterstand over beide wedstrijden weten te keren en zich geplaatst voor de volgende ronde.

Inter Miami zal het in de halve finale van de Champions Cup opnemen tegen Vancouver Whitecaps FC. De Mexicaanse clubs Cruz Azul en Tigres vechten uit wie de andere finalist wordt.