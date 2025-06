Lionel Messi komt kort voor openingsduel met ware lofzang op WK voor clubteams

Het WK voor clubteams lijkt niet erg te leven bij de voetballiefhebbers in binnen- en buitenland. Lionel Messi kijkt echter uit naar de start van het toernooi met 32 clubs dat dit weekeinde aanvangt. Zijn Inter Miami FC begint zondag tegen Al-Ahly aan het WK in de Verenigde Staten.

''Het is een interessante competitie. En het is geweldig om daar deel van uit te mogen maken'', verklaart Messi voorafgaand aan het WK voor teams in een uitgebreid interview op het videokanaal van de FIFA.

''Mijn verwachtingen zijn anders dan toen ik voor andere teams speelde. Maar ik ben enthousiast en kijk ernaar uit om tegen de beste team te strijden en successen te boeken'', legt de 37-jarige spelmaker de lat hoog voor zijn ploeggenoten bij Inter Miami.

Messi vindt het een goede zaak dat er voortaan niet 4 maar 32 clubs meedoen aan het WK voor clubteams. Onder meer Manchester City, Real Madrid, Chelsea en Bayern München maken de komende weken hun opwachting op Amerikaanse bodem.

''Topclubs over de hele wereld komen hiernaar toe. En dat brengt veel mensen overal naartoe. We hebben het over geweldige teams, met heel belangrijke spelers waar mensen graag naar kijken'', zo benadrukt de enthousiaste Messi.

Inter Miami moet het in de openingswedstrijd tegen Al-Ahly doen zonder Jordi Alba. De linksback en boezemvriend van Messi is geblesseerd. Ook door de naam van verdedigende middenvelder Yannick Bright gaat een streep.

Het is een tegenvaller voor trainer Javier Mascherano. De Argentijnse coach verzuchtte eerder deze week dat hij om aanwinsten heeft gevraagd bij Inter Miami, maar dat het bestuur niet naar hem heeft geluisterd.