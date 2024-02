Lionel Messi komt enkele dagen na regeringsprotesten wél in actie voor Miami

Lionel Messi heeft woensdag in Tokio een half uur meegedaan in het vriendschappelijke duel tussen zijn club Inter Miami en Vissel Kobe. De Argentijnse superster is met Miami op tournee door Azië ter voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Major League Soccer (MLS). Messi was zondag in Hongkong nog niet in staat om tegen de Allstars uit dat land te spelen, tot woede van de lokale fans.

Messi is al een tijdje niet helemaal fit, waardoor hij vorige week donderdag ook slechts de laatste acht minuten meedeed in het duel met Al-Nassr, waar Cristiano Ronaldo vanwege een blessure helemaal niet meedeed. Messi kampte daarvoor met hamstringklachten en hij werd dan ook rustig gebracht.

Trainer Gerardo Martino besloot Messi tijdens het duel met de Hongkong Allstars niet op te stellen, tot grote teleurstelling van de fans in het Hongkong Stadium en zelfs de regering van dat land. De regering vroeg de organisatie om opheldering.

Supporters die naar de wedstrijd kwamen, dropen teleurgesteld af. Tickets voor het duel om Messi en zijn ploeggenoten te aanschouwen kostten tot ruim 600 dollar. "Geld terug, geld terug, geld terug", waren enkele van de spreekkoren die tijdens de wedstrijd te horen waren.

De regering van Hongkong was ook niet blij, daar het twee miljoen Amerikaanse dollar subsidie had aangevraagd voor het opzetten van de wedstrijd. "Nu Messi niet heeft gespeeld, zijn de regering en alle voetbalfans enorm teleurgesteld over de regeling van de organisator. De organisatie is alle voetbalfans een verklaring verschuldigd."

Inter Miami-eigenaar David Beckham sprak de aanwezige supporters in het stadion na de wedstrijd toe en kreeg een fluitconcert over zich heen van de bijna veertigduizend aanwezigen. Ook de prijsuitreiking en vuurwerkshow maakten weinig indruk op de fans. Luis Suárez bleef het hele duel op de bank zitten; Sergio Busquets en Jordi Alba vielen na rust in. Miami won overigens met 1-4 van de Allstars.

"We begrijpen de teleurstelling van de fans over de afwezigheid van Leo en Luis", verklaarde Martino na afloop van het duel met de Allstars. "We vragen hun vergiffenis. We hadden gehoopt dat we ze ook maar even konden laten spelen, maar het risico was te groot." Woensdag ging het ondanks de invalbeurt van Messi minder tegen Vissel Kobe, dat na een gelijkspel (0-0) won na strafschoppen.

Miami begint het nieuwe seizoen in de MLS op 22 februari met een thuiswedstrijd tegen Real Salt Lake. Dit seizoen hoopt de ploeg uit Florida wél de play-offs om het landskampioenschap te kunnen bereiken.

