Lionel Messi is met twee goals en twee assists van onschatbare waarde bij flinke zege Inter Miami

Lionel Messi heeft in de nacht van zaterdag op zondag een enorme bijdrage geleverd in de zege van zijn club Inter Miami. Met twee goals en twee assists was de Argentijn de grote man tegen Columbus Crew: 5-1.

Inter Miami, met naast Messi ook onder meer Sergio Busquets en Luis Suárez in de basis, kwam in de dertiende minuut op voorsprong. Messi vond met een hoge lange bal Tadeo Allende, die koel afrondde: 1-0.

Vlak daarna was het Messi zelf die voor de 2-0 en 3-0 tekende. Eerst scoorde hij met een wippertje nadat doelman Nicholas Hagen de bal zomaar bij hem inleverde, even later was de Argentijn opnieuw met een boogballetje trefzeker nadat Busquets hem diep stuurde.

Middels een rake kopbal uit een corner deed Columbus Crew een kwartier na rust iets terug, via invaller Cesar Ruvalcaba. Na afleggen van Telasco Segovia bracht Suárez niet veel later de marge weer terug naar drie, met een schuiver in de korte hoek: 4-1.

Het slotakkoord kwam vlak voor tijd van Fafà Picault. De invaller werd diep gestuurd door Messi en bleef koel in de afronding: 5-1.

Door de zege staat Inter Miami nu derde in de Eastern Conference van de MLS, met vijf punten minder dan koploper Philadelphia Union. Inter Miami heeft nog wel een duel tegoed. Columbus Crew bezet plek vijf.

Messi is ondertussen bij zeventien goals betrokken dit MLS-seizoen: tien goals, zeven assists. Dat is meer dan elke andere speler.