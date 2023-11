Lionel Messi is het zat en nagelt journalist aan schandpaal: ‘Je liegt alwéér’

Woensdag, 1 november 2023

Lionel Messi heeft op Instagram uitgehaald naar de Spaanse journalist Gerard Romero, die volgens de winnaar van de Ballon d'Or onwaarheden heeft verkondigd. Romero schreef na de uitverkiezing van maandag dat Messi een gesprek zou hebben gepland met Barcelona-voorzitter Joan Laporta over een eerbetoon voor de Argentijnse vedette. Volgens de 36-jarige spelmaker van Inter Miami is dat een leugen en is er nooit gesproken met Laporta.

Messi deelt het bewuste artikel van Romero via Instagram Stories met daarbij de veelzeggende woorden: 'Je liegt weer'. De voormalig Barcelona-aanvaller zet zijn reactie kracht bij door middel van een emoji van een poppetje met een lange neus. Romero is blijkbaar geschrokken van de reactie van Messi, want via X, het voormalige Twitter, biedt de voetbalverslaggever zijn excuses aan.

"Duizendmaal sorry aan iedereen en nog eens duizendmaal excuses erbij", schrijft de schuldbewuste Romero aan zijn 1,2 miljoen volgers op X. "Ik ben weer eens voor de gek gehouden met iets dat te maken heeft met Leo. "Ik leer niet bij, het spijt me. Dat is echt bijzonder klote. Ik accepteer alles wat jullie vandaag richting mijn hoofd gooien. Ik beloof dat we eraan gaan werken en dat dit niet nog een keer zal gebeuren."

De reactie van Messi op de 'leugen' van Romero.

Romero deed de bewuste uitspraken over Messi op zijn Twitch-kanaal. "Joan Laporta en Leo Messi spraken aan het einde van het Ballon d'Or-gala met elkaar. De president van Barcelona bedankte Leo voor zijn woorden tijdens de toespraak en ze ontmoeten elkaar binnenkort om de best mogelijke datum voor het eerbetoon te vinden." Deze woorden vielen slecht bij Messi, die Romero dus uitmaakt voor leugenaar.

Messi en Romero clashten eerder

Het is niet de eerste keer dat Messi boos is op Romero. De Spaanse journalist schreef toen de Argentijn nog bij Paris Saint-Germain speelde dat een van de zonen van Messi het leven in Parijs verschrikkelijk vond en dat de sterspeler en zijn vrouw er alles aan deden om terug te keren bij Barcelona. De routinier deed de onthulling van Romero destijds af als onzin.

Romero wist eerder dit jaar te melden dat Messi na een verblijf van twee jaar bij PSG had gekozen voor een tweede hoofdstuk als speler van Barcelona. De berichtgeving bleek niet te kloppen, want de aanvaller tekende een contract tot 31 december 2025 bij Inter Miami. De kans is dus groot dat Messi zijn loopbaan afsluit in de Verenigde Staten.

MIL DISCUPAS a todos, y MIL MÁS. Me han vuelto a engañar con algo relacionado con LEO. No aprendo. Lo siento. MUY jodido. Asumo todo los que hoy me digáis y prometo que trabajaremos para que no vuelva a ocurrir. Disculpas https://t.co/j1lM5kvV0Q — Gerard Romero (@gerardromero) October 31, 2023

Het idee van een eerbetoon in Barcelona staat Messi overigens wel aan. "Ik weet niet of dat gaat gebeuren, maar ik zou het geweldig vinden om op een of andere manier afscheid te nemen van de supporters. Mijn vertrek ging gepaard met de nodige emoties en dat strookt niet met wat we voor elkaar hebben betekend. Ik denk dat ik het verdien om afscheid te nemen van de mensen die de hoogte- en dieptepunten in mijn loopbaan van dichtbij hebben meegemaakt", aldus Messi nadat hij maandag de Ballon d'Or had gewonnen.