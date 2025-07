'Lionel Messi heeft duidelijke voorkeur voor waar hij wil spelen in 2026'

Inter Miami werd in de achtste finale van het WK voor clubs met 4-0 verslagen door Paris Saint-Germain. Kort na de forse nederlaag kwamen berichten naar buiten dat Lionel Messi zou twijfelen over een langer verblijf bij de club uit de MLS. De 38-jarige spelmaker ligt tot 31 december 2025 vast in Miami.

De BBC komt dinsdag met een heel ander geluid. Het bestuur van Inter Miami zou er namelijk op vertrouwen dat Messi zijn in december aflopende verbintenis gaat verlengen.

Messi wordt door Inter Miami en de MLS gezien als boegbeeld voor het Amerikaanse voetbal, waardoor men er alles aan doet om de Argentijn te behouden. De contractonderhandelingen zijn inmiddels gestart, zo klinkt het.

Officials in dienst van Inter Miami en de MLS geloven er heilig in dat Messi aanblijft in Zuid-Florida. Bronnen rondom de routinier voegen eraan toe dat Messi graag een nieuw contract wil tekenen, ondanks interesse vanuit de Saudi Pro League.

De MLS hoopt vurig op een verblijf van Messi, om zo de aantrekkingskracht van de Amerikaanse competitie te vergroten. Zeker met het WK van 2026, georganiseerd door de Verenigde Staten, Canada en Mexico in aantocht.

Messi hoopt over een jaar de wereldtitel te kunnen verdedigen met de Argentijnse nationale ploeg. Hiervoor moet hij wekelijks aan spelen toekomen op een redelijk niveau.

Voor Messi staat de teller op 50 goals in 63 duels in het shirt van Inter Miami. Hiermee is hij topscorer aller tijden van de club uit Florida.