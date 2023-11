Lionel Messi geeft uitsluitsel over zijn toekomst: ‘Geen schijn van kans’

Zaterdag, 4 november 2023 om 12:18 • Jan Hoeksema • Laatste update: 12:27

Lionel Messi sluit uit dat hij ooit nog terugkeert bij FC Barcelona. Dat blijkt uit een interview dat de Argentijnse ster gaf aan L'Équipe. Er gingen de afgelopen periode de nodige geruchten rond over een mogelijke uitleenbeurt van Messi, maar een dergelijke transfer is niet aan de orde. "Geen schijn van kans", zegt de aanvaller.

Messi maakt sinds deze zomer furore bij Inter Miami in de Verenigde Staten. Voor de club zit het seizoen er al op doordat het slechts veertiende werd in de Eastern Conference van de Major League Soccer. Die plek geeft geen recht op plaatsing voor de play-offs van de Amerikaanse competitie.

Voor Messi is de vakantie daardoor al begonnen. Dit was de reden dat de wereldster veelal gelinkt werd aan een uitleenbeurt aan een Europese club, waarbij vooral zijn oude werkgever Barcelona veel genoemd werd.

Dat sluit Messi dus uit. "Geen schijn van kans", zegt de linkspoot tegenover L'Équipe. "Ik heb een geweldige carrière gehad in Europa en heb alles gewonnen waar ik van kon dromen. Ik denk niet dat ik ooit nog in Europa actief zal zijn, nu ik in Amerika speel."

Messi koos dus voor een overstap naar de MLS, maar hij kon deze zomer ook in Europa blijven. "Er lagen veel aanbiedingen, waaronder een aantal van Europese clubs en van clubs uit Saudi-Arabië. Maar ik ben erg blij met mijn keuze voor Inter Miami."

Vertrek bij Barça

Messi moest zijn geliefde Barcelona gedwongen verlaten in 2021, mede door de erbarmelijke financiële staat waarin de club destijds verkeerde. Het is geen geheim dat la Pulga zijn carrière het liefst in het Camp Nou had afgesloten.

"Ik heb nagedacht over een terugkeer bij Barça", zegt Messi. "Mijn leven daar... In Barcelona met pensioen gaan is wat ik altijd wilde, maar het was onmogelijk." Uiteindelijk vertrok de Argentijn dat jaar naar Paris Saint-Germain, waar hij twee seizoenen zou spelen.