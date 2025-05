Lionel Messi gaat viraal met begroeting 'alsof hij de paus is'

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Lionel Messi, die vanwege een ‘pauselijke begroeting’ viraal is gegaan.

De 37-jarige Messi trekt in de Verenigde Staten wekelijks veel bekijks. Afgelopen donderdag nam hij het met Inter Miami op tegen SJ Earthquakes (3-3). Daarom verbleef hij een tijdje in een hotel in San José.

Daar waren veel fans schijnbaar ook van op de hoogte, want rond het hotel verzamelde een grote menigte zich, in de hoop een glimp van de Argentijnse wereldkampioen op te kunnen vangen.

Uiteindelijk werd het wachten beloond. Messi begroette de fans vanaf het balkon van zijn hotelkamer. Velen op social media vonden dat het veel weg had van een ‘pauselijke begroeting’.