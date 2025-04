Lionel Messi emotioneel na overlijden: 'Ik ga je ontzettend missen'

Lionel Messi heeft met een ontroerende boodschap afscheid genomen van Paus Franciscus, die op Paasmaandag is overleden op 88-jarige leeftijd. De paus, zelf een fervent voetballiefhebber, had een speciale band met de Argentijnse sterspeler.

Het Vaticaan bevestigde het overlijden van Paus Franciscus maandag in zijn residentie Casa Santa Marta. Kardinaal Farrell maakte het verdrietige nieuws wereldkundig: "Dierbare broeders en zusters, met diepe droefheid moet ik het overlijden van onze Heilige Vader Franciscus aankondigen."

Messi deelt maandag zijn verdriet via sociale media. De regerend wereldkampioen deelde een foto waarop hij Paus Franciscus ontmoet, vergezeld van de tekst: "Een speciale paus die dichtbij stond, Argentijns was..."

"Rust in vrede Paus Franciscus", vervolgt Messi. "Dank je voor alles wat je hebt gedaan om van deze wereld een betere plek te maken. We zullen je missen."

Paus Franciscus, geboren in Buenos Aires, stond bekend als een grote voetballiefhebber. Zijn liefde ging uit naar San Lorenzo, een club die hij als kind al volgde. In 2013 ontmoette hij Messi persoonlijk tijdens een privé-audiëntie in het Vaticaan.

Ook San Lorenzo bracht een eerbetoon: "Hij was nooit zomaar één van ons, maar altijd één van ons", aldus de Argentijnse club. "Cuervo als kind en als man... Cuervo als priester en kardinaal... Cuervo ook als Paus..."