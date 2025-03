Lionel Messi herhaalt nog maar eens hoe verschrikkelijk hij de twee jaar bij PSG vond

Lionel Messi stond tussen 2021 en 2023 onder contract bij Paris Saint-Germain. Achteraf gezien had de inmiddels 37-jarige Argentijn liever niet voor de Parijse grootmacht gekozen na zijn vertrek bij FC Barcelona, zo blijkt uit een uitgebreid interview met Apple Music.

Messi veroverde in het Parc des Princes twee Franse landstitels. De aanvaller liet bij PSG in 75 wedstrijden in alle competities 32 goals en 35 assists noteren. Tijdens zijn verblijf in Parijs veroverde Messi met de Argentijnse nationale ploeg de wereldtitel. Desondanks kwam er na twee jaar een einde aan het avontuur in de Ligue 1.

''Voor Inter Miami komen spelen was echt een uitkomst voor mij'', erkent Messi, die in juli 2023 arriveerde in de Verenigde Staten. ''En door de manier waarop de dingen zich ontwikkelden tijdens mijn laatste jaren in Parijs, hoewel het een beslissing was die ik onderweg nam omdat ik Barcelona moest verlaten, heb ik twee seizoenen meegemaakt die niet leuk waren.''

Messi ging bij PSG soms door een diep dal. ''Ik was elke dag ontevreden. Met de trainingen, de wedstrijden. Ik had moeite om me aan dat alles aan te passen bij PSG. Ik voelde me geroepen om naar Inter Miami te komen omdat het een club is die aan het groeien is. De club bestaat pas een paar jaar.''

De routinier hielp Inter Miami tot dusver aan 36 doelpunten en 20 assists in 42 wedstrijden sinds zijn entree in Zuid-Florida. Messi is nog steeds ambitieus en is blij dat Miami deze zomer de wereldbeker voor clubteams organiseert.

''Ik denk dat dit erg belangrijk is voor de club. Het is de eerste deelname aan een WK dat ook nog eens in dit land plaatsvindt. En dat er twee clubs uit de MLS aan meedoen, is helemaal geweldig'', doelt Messi op het feit dat naast Inter Miami ook Seattle Sounders deelneemt aankomende zomer.

''Alles wat er nu gebeurt, creëert een kans voor de MLS om te blijven groeien in het voetbal. Als competitie, en voor andere spelers om hierheen te komen en hun loopbaan een boost te geven'', zo besluit de optimistisch gestemde Messi.