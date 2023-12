Lineker kapittelt Ten Hag op X: ‘Is dat ooit eerder gebeurd?’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Erik ten Hag, die opnieuw onder druk staat bij Manchester United.

De keiharde nederlaag van Manchester United tegen Bournemouth (0-3) heeft ervoor gezorgd dat Erik ten Hag opnieuw zwaar onder druk is komen te staan in Engeland. BBC-icoon Gary Lineker liet zich meteen na de wedstrijd zien op X, waar hij een pijnlijke vraag stelde.

Has anyone ever won manager of the month and lost their job in the same weekend? — Gary Lineker (@GaryLineker) December 9, 2023

"Is er ooit een manager geweest die is ontslagen in de week dat hij Manager van de Maand is geworden?", plaatst Lineker op Twitter. Ten Hag werd eerder deze week beloond voor zijn prestaties in de maand november. Een paar dagen later ziet de wereld er dus alweer heel anders uit.

De tweet van Lineker valt niet bij iedereen goed. "Deze grap zou je niet hebben gemaakt als het om een Engelse manager zou gaan", reageert iemand. Lineker ontkent dat. "Ook dan zou ik het doen." Ten Hag leed tegen Bournemouth alweer de zevende competitienederlaag van het seizoen. The Mancunians wisten bovendien slechts achttien keer het net te vinden in zestien wedstrijden.

