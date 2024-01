Lille wil niet alleen Akpom en gaat bod doen op Eredivisie-smaakmaker

LOSC Lille houdt de situatie van Osame Sahraoui nauwlettend in de gaten. Volgens Voetbal International, dat zich baseert op bronnen uit Frankrijk, gaat de club snel een bod uitbrengen op de Eredivisie-smaakmaker.

Lille heeft zich volgens het voetbalmedium gemeld bij de zaakwaarnemer van de buitenspeler en gaat spoedig een openingsbod indienen bij sc Heerenveen. Sahraoui kan ook rekenen op belangstelling van OGC Nice en Stade Rennes.

Dat Sahraoui op de radar bij clubs is verschenen, is niet zo heel gek. Het Noorse talent maakte dit seizoen vier doelpunten en gaf één assist in vijftien duels namens de Friezen.

Zijn goede prestaties in het shirt van Heerenveen gingen tevens niet aan de bondscoach van het Noorse elftal voorbij: Sahraoui maakte tegen Jordanië afgelopen september zijn debuut. Hij gaf meteen een assist in een 6-0 overwinning.

Het lijkt een drukke transferperiode te gaan worden in Heerenveen. Sven van Beek geniet belangstelling vanuit Japan en Thom Haye kan rekenen op interesse van FC Como, dat uitkomt in de Italiaanse Serie B.

Als Heerenveen besluit om Sahraoui te verkopen, zal er flink wat geld binnenstromen. Het gerenommeerde Transfermarkt schat zijn waarde momenteel op 6,5 miljoen euro.

Chuba Akpom

Lille onderzoekt ook de mogelijkheden om Ajax-spits Chuba Akpom naar Frankrijk te halen. Les Dogues onderhandelen volgens journalist Santi Aouna momenteel met de Amsterdamse club over een huurtransfer van de Engelsman.

