Lieke Martens profiteert van afwezigheid VAR: duidelijk buitenspel

Dinsdag, 26 september 2023 om 20:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:07

De Oranje Leeuwinnen zijn dinsdagavond met enig fortuin op voorsprong gekomen in de Nations League-wedstrijd tegen Engeland. De ploeg van bondscoach Andries Jonker werd na ruim een half uur spelen geholpen door geschutter bij de arbitrage. Daniëlle van de Donk bevond zich voorafgaand aan de goal van Lieke Martens overduidelijk in buitenspelpositie, maar dat werd niet gezien door de scheidsrechter. Omdat er geen VAR aanwezig was bleef de treffer staan.

Het duel tussen Nederland en Engeland was ruim 32 minuten oud, toen de ploeg van Sarina Wiegman de bal moeizaam uit de eigen zestien kreeg. Georgia Stanway had meer tijd dan ze dacht en schoot de bal tegen Jackie Groenen aan. Via de kluts kwam de bal voor de voeten van Van de Donk, die duidelijk in buitenspelpositie stond, waarna Martens voor de 1-0 tekende.