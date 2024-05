Lieke Martens neemt geëmotioneerd afscheid van thuispubliek bij zege Leeuwinnen

De OranjeLeeuwinnen hebben een goede stap richting het EK 2025 in Zwitserland gezet. De ploeg van bondscoach Andries Jonker was vrijdagavond met 1-0 te sterk voor Finland dankzij een treffer na rust van Lineth Beerensteyn. Oranje staat na drie duels eerste met zes punten, gevolgd door Noorwegen (4), Italië (4) en Finland (3). De eerste twee landen in de poule plaatsen zich rechtstreeks voor het EK.

De wedstrijd stond naast het belang in de poule ook in het teken van Lieke Martens. De aanvaller kondigde eerder deze week haar afscheid aan als international en speelt komende dinsdag, wanneer Nederland op bezoek gaat in Finland, haar allerlaatste interland. FC Twente-doelvrouw Danielle de Jong debuteerde met een basisplaats, daar Daphne van Domselaar kampt met een blessure.

Oranje was zoals vooraf verwacht de bovenliggende partij. Esmee Brugts vuurde al na een paar minuten spelen een waarschuwingsschot af, terwijl ook Beerensteyn en Martens enkele keren gevaarlijk voor het Finse doel verschenen. Écht grote kansen bleven in de eerste twintig minuten echter uit.

Na een korte opleving van de Finnen kwam Oranje weer wat beter in de wedstrijd. De Finse doelvrouw Tinja-Riikka Korpela moest na een half uur aan de bak om een gekruld schot van Daniëlle van de Donk uit de bovenhoek te tikken en zag tot haar opluchting hoe een kopbal van Damaris Egurrola op het dak van haar doel belandde.

Na rust was het spel van de Leeuwinnen een stuk overtuigender. Zo slaagde Korpela er nog maar net in om een poging van Van de Donk over te tikken en kwam Martens dicht bij haar droomafscheid voor het thuispubliek. Haar poging richting de verre hoek belandde op de lat.

Emotioneel afscheid Lieke Martens van de Nederlandse fans ??????#nedfin — ESPN NL (@ESPNnl) May 31, 2024

Halverwege de tweede helft was het alsnog raak voor Oranje. Uit een hoekschop belandde de bal pardoes voor de voeten van Beerensteyn, die met een overtuigende uithaal in de zestien voor de openingstreffer tekende: 1-0. Enkele minuten later kwam Korpela met de schrik vrij, toen zij een voorzet van Brugts liet gaan en zag hoe de bal op de lat belandde.

In de slotfase kwam met name Finland nog dicht bij een treffer, maar de kopbal van Oona Sevenius vloog gelukkig voor Oranje naast. Het hoogtepunt in de slotfase was de publiekswissel van Martens, die geëmotioneerd en onder luid applaus van het veld op Het Kasteel stapte.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties