Lichtpuntje Vasilios Zagaritis vertrekt bij Almere City en maakt fraaie stap in de Eredivisie

Vasilios Zagaritis (24) maakt de overstap van Almere City naar sc Heerenveen. De Friese club heeft de Griekse linksback middels een gelimiteerde transfersom kunnen strikken, zo meldt de Leeuwarder Courant.

Daardoor houdt Almere naar verluidt 500.000 euro over aan zijn vertrek. Zagaritis gaat voor drie seizoenen tekenen bij Heerenveen.

Bovendien krijgen de Friezen de optie om die verbintenis met een extra jaar te verlengen. In het Abe Lenstra Stadion moet Zagaritis de naar Brøndby IF vertrokken Mats Köhlert doen vergeten.

Zagaritis speelde slechts een jaar voor Almere. In de zomer van 2024 kwam de vleugelverdediger over van Parma.

Bij Almere was Zagaritis in het afgelopen seizoen een van de schamele lichtpuntjes. In 34 officiële wedstrijden gaf de Griek twee assists.

Zagaritis is de tweede zomerse aanwinst voor Heerenveen. Eerder kwam centrale verdediger Maas Willemsen (22) over van De Graafschap.

“Het fundament van het elftal, de doelmannen en de defensie, staat daarmee voor de eerste training op 21 juni”, schrijft journalist Sander de Vries.