Leyton Orient komt door waanzinnige knal van 45 meter op voorsprong tegen Manchester City

Voor Manchester City is het FA Cup-duel met Leyton Orient dramatisch begonnen. Leyton, de nummer zes van de League One, kwam na een kwartier op voorsprong via een fantastische goal.

Leyton kwam in balbezit net over de middenlijn, op de helft van Manchester City. Jamie Donley zag doelman Stefan Ortega iets te ver voor z’n goal staan, en besloot het vanaf een meter of 45 maar eens te proberen.

De bal vloog tegen de lat aan, en viel vervolgens via de ongelukkige Ortega alsnog in het doel. Zo kwam Leyton door een wereldgoal op voorsprong.

Leyton is dus de nummer zes van de League One, het derde niveau van Engeland. Manchester City staat ondertussen vijfde in de Premier League.