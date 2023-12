Lewandowski gaat compleet ander avontuur aan: ‘Samen op de Dakar-route!’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor de kerstboodschap van Ajax.

Robert Lewandowski is tussen 5 en 19 januari 2024 zijdelings betrokken bij de fameuze Dakar Rally, dwars door de woestijn. De Poolse spits van Barcelona investeert in het bedrijf achter zijn landgenoot en coureur Krzysztof Holowczyc. De 46ste editie van de Dakar Rally vindt volgende maand voor de 5e keer plaats in Saudi-Arabië.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Samen op de Dakar-route! Samen met Bio-Lider, waar ik als investeerder aan verbonden ben, steunen wij Krzysztof Holowczyc in de Dakar Rally! Succes!", zo laat Lewandowski weten aan zijn ruim 35 miljoen volgers op Instagram.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties