Lewandowski en Yamal schieten Barça naar finale Supercopa tegen Real Madrid

FC Barcelona heeft zich donderdagavond weten te plaatsen voor de finale van de Spaanse Supercopa. In Riyad, de hoofdstad van Saudi-Arabië, was de club van trainer Xavi met 2-0 te sterk voor CA Osasuna. De goals kwamen op naam van Robert Lewandowski en Yamine Lamal. In de finale, die zondagavond om 20:00 uur plaatsvindt, neemt Barcelona het op tegen Real Madrid. Dat won woensdag na verlenging met 5-3 van Atlético Madrid.

Xavi wijzigde zijn basiselftal op vier plaatsen ten opzichte van het Copa del Rey-duel met UD Barbastro (2-3 zege) van afgelopen zondag. Daardoor mochten Alejandro Balde, Ilkay Gündogan, Sergi Roberto en Robert Lewandowski tegen Osasuna weer rekenen op een basisplaats. Ook Frenkie de Jong mocht beginnen aan de wedstrijd.

In het eerste bedrijf waren er kansen over en weer. Lewandowski, Ferran Torres en Andreas Christensen roken bijvoorbeeld allemaal aan de openingstreffer voor de Catalanen, maar steeds lag doelman Sergio Herrera in de weg.

Nu is het eindelijk raak voor Barcelona ?? De ploeg heeft het niet makkelijk tegen Osasuna, maar Robert Lewandowski weet de score te openen, 1-0 ??#ZiggoSport #SuperCopaBarça #BarçaOsasuna pic.twitter.com/2KlGDg82XX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 11, 2024

Ook Osasuna, de verliezend finalist van het vorige Copa del Rey-seizoen, kwam er enkele keren gevaarlijk uit. De grootste kans was voor Ante Budimir. Hij vond in kansrijke positie echter Iñaki Peña op zijn weg.

Na een kwartier in de tweede helft was daar de eindelijk de openingstreffer. Osasuna leed balverlies rond de middenlijn, Gündogan gaf de bal mee aan Lewandowski en de Poolse spits rondde al vallend beheerst af: 1-0.

In de fase daarna kreeg Barça kansen op de 2-0, wat een definitieve beslissing had kunnen betekenen. Invaller João Félix zag zijn inzet echter stijlvol gekeerd worden door Herrera, en ook Lewandowski wist niet voor een verdubbeling van de score te zorgen op aangeven van Jules Koundé.

Via Budimir en Raúl García kreeg ook Osasuna in de slotfase nog mogelijkheden op de gelijkmaker, maar die zou niet meer vallen. In de blessuretijd besliste Yamal het duel definitief, na goed werk van Félix: 2-0. Daardoor gaan Barcelona en Real Madrid komende zondag uitmaken wie de Supercopa dit seizoen wint.

