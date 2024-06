Lewandowski eist met actie op reservebank alle aandacht op: ‘Dit komt heel raar over’

Robert Lewandowski kan vrijdag niet starten aan de wedstrijd van Polen tegen Oostenrijk, maar de superspits van FC Barcelona weet tóch alle camera's op zich gericht. Lewandowski liep na de vroege 0-1 van Feyenoorder Gernot Trauner vanaf zijn plek op de reservebank naar de technische staf. "Dit komt heel raar over", zegt Vitesse-trainer John van den Brom in de studio van de NOS.

Lewandowski raakte in de laatste oefenwedstrijd van Polen in aanloop naar het EK, tegen Turkije (2-1 zege), geblesseerd. De superster van het Poolse voetbal moest daardoor ook de openingswedstrijd tegen Nederland (1-2 verlies) missen.

Lewandowski liep na de goal van Trauner naar de technische staf en leek vervolgens tips te geven aan onder meer bondscoach Michal Probierz. "Het was tactisch wel nodig", vindt oud-FC Twente-middenvelder Wout Brama. "Ze speelden met vijf achterop en ze liepen terug, terwijl je van tevoren juist dacht: ze gaan voor de overwinning, ze gaan ervoor."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Het komt heel raar over op televisie", vindt Van den Brom. "Maar feit is wel dat ze daarna beter gingen spelen. En ze maken een goal." Krzysztof Piatek maakte in de dertigste minuut de 1-1, wat ook de ruststand zou zijn in het Olympiastadion in Berlijn.

Het doet Brama denken aan een historisch moment uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis. "Dit lijkt op Cruijff bij Beenhakker." Leo Beenhakker kreeg op 30 november 1980 als toenmalig trainer van Ajax tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Twente gezelschap op de bank van technisch adviseur Johan Cruijff, die van de tribune kwam afdalen. Ajax won daarna alsnog.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties