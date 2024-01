Leverkusen wint in blessuretijd van Simons' Leipzig, maar verliest Frimpong

Bayer Leverkusen heeft zaterdagavond opnieuw op de valreep een zege geboekt. Door een doelpunt in blessuretijd werd er met 2-3 gewonnen van RB Leipzig. Xavi Simons had de thuisploeg nog op fraaie wijze op voorsprong gezet, maar dat was dus niet voldoende voor een resultaat. Koploper Leverkusen, waar Jeremie Frimpong na een half uur geblesseerd uitviel, breidt door de zege de voorsprong op nummer twee Bayern München uit naar zeven punten. Bayern heeft echter nog wel twee duels tegoed. Leipzig staat voorlopig vierde.

Leipzig begon met, behalve Simons, voormalig Heracles Almelo-doelman Janis Blaswich onder de lat. Ook Loïs Openda, die een verleden heeft bij Vitesse, mocht het vanaf de eerste minuut laten zien. Aan de kant van Leverkusen was er zoals gebruikelijk een basisplek voor Frimpong, terwijl Timothy Fosu-Mensah het moest doen met een plek op de bank.

De thuisploeg kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong, en dat gebeurde op schitterende wijze. Simons kreeg de bal aangespeeld in het strafschopgebied, hield vervolgens twee keer hoog en knalde uit de draai binnen met een volley. De assist kwam van Xaver Schlager. Het was voor Simons zijn vijfde treffer van het seizoen.

Ook in het restant van de eerste helft was Leipzig de betere ploeg. Zo werden die Roten Bullen tot twee keer toe gevaarlijk via Mohamed Simakan, maar Leverkusen-doelman Lukás Hrádecký kon een grotere achterstand voorkomen.

Behalve de 1-0 achterstand was er nog een grote tegenvaller voor Leverkusen. Na een klein half uur kreeg Frimpong een harde tik tegen zijn onderbeen, waarna hij de wedstrijd niet kon hervatten. Hij kon het veld overigens wel lopend verlaten.

Vlak na rust kwam Leverkusen plots op gelijke hoogte. Een lage voorzet van Grimaldo belandde bij Nathan Tella, de vervanger van Frimpong, die bij de tweede paal simpel binnen kon tikken: 1-1. Heel lang duurde die gelijke stand echter niet, want in de 56ste minuut tekende Openda uit een counter voor de 2-1.

Vervolgens was het weer de beurt aan Leverkusen om te scoren, en dat gebeurde: Jonathan Tah kopte de 2-2 binnen uit een hoekschop. Dat leek lange tijd ook de eindstand te worden, maar in de blessuretijd besliste Piero Hincapié anders. De verdediger tikte bij de twee paal binnen na een corner, en bezorgde die Werkself zo de zege.

