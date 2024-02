Leverkusen blijft na zege in extremis foutloos in 30ste duel en is halvefinalist

Bayer Leverkusen weet dit seizoen nog steeds niet wat verliezen is. Ook de dertigste wedstrijd van het seizoen werd niet verloren door de ploeg van Xabi Alonso. Na 16 overwinningen en 4 gelijke spelen in competitieverband, 3 gewonnen bekerpotjes en 6 zeges in de Europa League, moest ook VfB Stuttgart in de kwartfinale van de DfB Pokal wijken voor de niet te stoppen formatie: 3-2. Jonathan Tah kroonde zich in extremis tot matchwinner.

Bij Leverkusen stond Jeremie Frimpong zoals gebruikelijk in de basis. Timothy Fosu-Mensah moest genoegen nemen met een reserverol. Aan de kant van Stuttgart stond onder meer het zomerse Ajax-target Hiroki Ito in de basis, terwijl topscorer Serhou Guirassy nog altijd met een blessure kampt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Al vroeg pakte Stuttgart de voorsprong in de BayArena. Uit een hoekschop kopte Waldemar Anton bij de tweede paal knap en tegendraads binnen. Matej Kovar, de van Manchester United overgekomen doelman, dook wel, maar kon niet meer bij de bal: 0-1.

Leverkusen rechtte snel de rug en probeerde met vlot aanvalsspel de goed georganiseerde Stuttgart-defensie open te breken. Frimpong oogde daartoe gevaarlijk, maar Ito voorkwam met een prima sliding een grote mogelijkheid voor de Nederlander.

Stuttgart loerde op de counter en kreeg bij vlagen ook mogelijkheid om een daarvan te verzilveren. Zo had Leverkusen na een halfuur spelen nog geen schot gelost, terwijl de bezoekers al vijfmaal een poging waagden.

Vlak voor rust volgden de kansen voor de ploeg van Alonso dan toch. Uitblinker Florian Wirtz mikte over, Patrik Schick scoorde in buitenspelpositie en een vrije trap van Alejandro Grimaldo bleek een prooi voor Alexander Nübel.

Kort na rust lukt het Leverkusen wél om te scoren. Robert Andrich beukte de bal na een afgeslagen voorzet van Grimaldo tegen het dak van het net: 1-1. Een minuut of acht later greep Stuttgart de voorsprong weer terug.

Ditmaal was Chris Führich de gevierde man. De spits haalde vanaf randje zestien uit en zag de bal in de bovenhoek verdwijnen: 1-2. Maar de doelpunten volgden elkaar in rap tempo op, want weer tien minuten later stond het voor de tweede keer gelijk.

Koud in het veld scoorde de twee minuten eerder ingevallen Amine Adli de 2-2. Na een fraaie steekbal van Wirtz schoot de invaller de bal niet perfect in, maar wel goed genoeg om de mistastende doelman Kovar te verschalken.

Het restant van de tweede helft leek lang geen uitsluitsel te bieden, totdat Tah zich in extremis tot matchwinner kroonde. Nadat de aanvoerder en centrumverdediger na een hoekschop nog voorin te vinden was, kopte hij een voorzet van Wirtz - zijn tweede assist - binnen: 3-2.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties