Leroy Sané arriveert bij nieuwe club en gaat tekenen tot 2028

Leroy Sané is aangekomen in Istanbul. De Duitser gaat transfervrij de overstap maken naar Galatasaray en een contract voor drie seizoenen tekenen.

Bayern München had graag het aflopende contract van Sané willen verlengen en legde een aanbod bij hem neer, maar de buitenspeler had zijn zinnen gezet op een vertrek uit de Allianz Arena.

Er waren meerdere kapers op de kust, waaronder Fenerbahçe en Arsenal. Sané kent Mikel Arteta, manager van the Gunners, nog van hun gezamenlijke periode bij Manchester City. Uiteindelijk lijkt de keuze toch gevallen op Galatasaray.

Sané gaat bij Galatasaray een contract tekenen tot de zomer van 2028 en gaat naar verluidt een jaarsalaris van elf miljoen euro per jaar verdienen. De vleugelflitser poseerde op het vliegveld van Istanbul met een sjaal van de Turkse topclub.

De vleugelaanvaller streek in 2020 neer bij Bayern, dat een maximaal bedrag van 60 miljoen euro voor hem neerlegde. Vijf jaar later staat de teller op 61 goals en 55 assists in 220 wedstrijden voor der Rekordmeister.

Sané veroverde met Bayern viermaal de landstitel, tweemaal de Duitse Supercup en een keer de Europese Supercup. In 2021 won hij met de grootmacht het WK voor clubteams.