Leroy Fer werkte onder Farioli én Potter: ‘Ik denk dat hij beter bij Ajax past’

Leroy Fer denkt dat Francesco Farioli meer bij Ajax past dan Graham Potter, zo zegt de 34-jarige middenvelder van Alanyaspor in gesprek met Voetbal International. De elfvoudig international van Oranje is een ware ervaringsdeskundige: Fer werkte onder zowel Farioli als Potter.

Fer, die bezig is aan zijn derde seizoen bij Alanyaspor, werkte tussen december 2021 en februari 2023 samen met Farioli. De routinier, die enthousiast is over de Italiaanse oefenmeester, speelde toevalligerwijs ook onder de eerder aan Ajax gelinkte Potter bij Swansea City.

“Hij maakte mij aanvoerder bij Swansea City”, herinnert Fer zich nog goed. “Het zijn allebei tactisch sterke trainers die houden van balbezit en opbouwen van achteruit, maar het grote verschil tussen de twee is de passie.”

Vervolgens geeft Fer meer tekst en uitleg bij dat verschil. “Potter is wat rustiger, Farioli heel fel en zit er continu bovenop. De relatie tussen trainer en speler is voor hem heel belangrijk.”

Dat Potter Ajax heeft afgewezen is volgens Fer geen probleem. De ras-Feyenoorder verwacht dat de huidige topkandidaat het goed kan gaan doen. “Farioli is nog groeiende, maar ik vind het een toptrainer. Dat heb ik hem laatst ook verteld. Ik denk dat Farioli ook iets meer bij Ajax past dan Potter.”

Radiostilte Farioli

Farioli zelf kreeg na de nederlaag tegen Paris Saint-Germain (1-2) woensdagavond wederom vragen over Ajax. De 35-jarige Italiaan blijft echter zwijgen. “Deze vraag heb ik al vele malen beantwoord. We zijn volledig gefocust op het afronden van het seizoen. Het gaat nu niet om mij, maar over het team en wat de spelers hebben bereikt. Laten we ons focussen op de dingen die echt belangrijk zijn.”

PSG-trainer Luis Enrique was na afloop lovend over Farioli en Nice. “We stonden tegenover een heel goed team met een hele goede trainer, die een spelplan heeft dat mij erg bevalt. Ze lieten zien dat ze wilden voetballen, maar we hebben deze overwinning verdiend.”

