Lepe assist van Frenkie de Jong bezorgt Barça de volle buit in minuut 85

Dinsdag, 2 mei 2023 om 21:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:38

Barcelona heeft dinsdagavond ternauwernood puntenverlies weten te voorkomen in LaLiga. De ploeg van Xavi had in eigen huis alle mogelijke moeite met Osasuna, maar zegevierde wel: 1-0. Frenkie de Jong was beslissend bij de winnende goal van Jordi Alba. Een negatieve hoofdrol was weggelegd voor Jorge Herrando. De verdediger van Osasuna, die debuteerde, kreeg na een klein half uur rood. De ploeg uit Pamplona speelt aanstaande zaterdag de finale van de Copa del Rey tegen Real Madrid.

Xavi liet zijn elftal ongewijzigd in tegenstelling tot de gewonnen thuiswedstrijd tegen Real Betis (4-0). Zo vormde Frenkie de Jong opnieuw het middenveld met Pedri en Sergio Busquets en begon Gavi op de linkerflank. Barcelona wist dat het met Osasuna een taaie tegenstander voor de kiezen kreeg, daar de ploeg uit Pamplona over een bijzonder stabiele defensie beschikt. In LaLiga kregen slechts zes ploegen minder goals tegen dan de ploeg van trainer Jagoba Arrasate.

Hoewel Barça in de beginfase een duidelijk veldoverwicht had, wist het niet tot noemenswaardige kansen te komen. De eerste mogelijkheid van de wedstrijd volgde na een klein half uur spelen, toen Pedri een voorzet van Alejandro Baldé voorlangs tikte. Twee minuten later werd Barcelona in het zadel geholpen toen diezelfde Pedri onderuit werd getrokken door Herrando. Aan de actie ging een weergaloze pass van Frenkie vooraf. De 22-jarige Spanjaard zag zijn debuut eindigen in minuut 27.

Een debuut met een ???????? ???????????? ?? Jorge Herrando mag 27 minuten voetballen op het gras van het Spotify Camp Nou, maar daar blijft het bij ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaOsasuna pic.twitter.com/1YQzIlil4N — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 2, 2023

Na de rode kaart bleef de verwachte kansenregen voor Barcelona uit. Raphinha schoot nog wel een vrije trap rakelings over, terwijl een kopbal van Ronald Araújo uit een corner eveneens over ging. Xavi haalde tien minuten voor rust Gavi noodgedwongen naar de kant na een botsing met Robert Ibáñez. De middenvelder werd vervangen door Ansu Fati. Namens Osasuna kwam de gevaarlijkste mogelijkheid op naam van Lucas Torro. De voormalig speler van Real Madrid schoof rakelings voorlangs.

Jordi Alba ???? ?????????????????? ?? De invaller zet Barcelona na heel lang proberen dan eindelijk op voorsprong ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaOsasuna pic.twitter.com/XsHhua8lfT — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 2, 2023

Ook na rust was het Barça wat de klok sloeg. Met name Robert Lewandowski kreeg tal van mogelijkheden om de score te openen, maar slaagde daar niet in. Die keer dat het wel lukte, werd zijn treffer geannuleerd vanwege buitenspel van Ferran Torres. Toen het duel vervolgens leek af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, bezorgde invaller Alba Barcelona alsnog de zege. De linkervleugelverdediger ontving de bal van De Jong en schoot ineens raak via de binnenkant van de paal.