Leonne Stentler massaal weggehoond om haar rol bij Eredivisie-samenvattingen

Zondag, 12 november 2023 om 20:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:00

Leonne Stentler is zondagavond vanaf 19:00 uur gedebuteerd als analist bij de traditionele Eredivisie-samenvattingen op NPO 1. Stentler kreeg van de NOS een opmerkelijke rol, waarbij ze na de samenvatting haar ultrakorte analyse over de wedstrijd rechtstreeks kijkend in de camera presenteerde. Stentler wordt op X massaal weggehoond om haar 'autocue-analyses'. "Ze willen echt dat de kijkcijfers naar nul gaan", zo luidt een van de reacties die de teneur samenvat.

Stentler deed haar eerste analyse na de wedstrijd PSV - PEC Zwolle (4-0) over Jerdy Schouten. "De middenvelder is voor het eerst weer opgeroepen voor Oranje, en met een passnauwkeurigheid vandaag van negentig procent snap ik dat ook wel", zei Stentler terwijl ze dus recht de camera inkeek.

De oud-rechtsback liet heel kort enkele goede acties van Schouten zien uit het duel met PEC. "Vandaag liet hij enkele heerlijke Schouten-momenten zien. Draaien, acties naar voren toe. Hij was heel vaak betrokken bij aanvalsopzetten. De hele simpele dingen, waarvan je misschien denkt dat kan ik toch ook, dat doet-ie ontzettend goed. Het herkennen van de ruimte, aanspeelbaar zijn."

Net wat Stentler zegt, dat kan ik ook. Voegt niets toe, extra babbel erbij, ik wil beelden, geen gebabbel vanaf de autocue en dan die handjes. ?? Waarom @NOSsport Het is ESPN na-apen met Aletha en Fresia, ze heeft ook nog donker haar en dan ‘nieuwe formule’ Studio Voetbal? — Jolanda (@JolandaUtrecht) November 12, 2023

Op X klinkt vrijwel uitsluitend kritiek op Stentler. Een positieve reactie over haar rol bij de samenvattingen is nauwelijks te vinden. Zo zou de oud-international 'kampioen open deuren intrappen' zijn en het gras voor de voeten wegmaaien bij Studio Voetbal, het praatprogramma dat zondagavond laat uitgezonden wordt.

"Analyses van Leonne Stentler"... ?? Wie zit daar op zondagavond op te wachten?! Er kijken kinderen! #studiosport — Corneliszelf ???? (@drsSchaapmans) November 10, 2023

Ook klinkt veel kritiek op de manier waarop Stentler haar analyse presenteert. Het wordt haar aangerekend dat ze zou werken met de autocue om haar standpunt voor te lezen.

Ah. Leonne Stentler geeft duiding vanaf een autocue.. totaal geen toegevoegde waarde. #nos #studiosport — TV Kijkende Kameraden (@tvKameraden) November 12, 2023

Johan Derksen

Vrijdag al was Johan Derksen in Vandaag Inside zeer kritisch over de aankondiging van Stentler als analist bij de samenvattingen. “Kijk, die mevrouw Stentler”, zo begon Derksen zijn uithaal. “Dat is weer modern geleuter. Het zal wel een mevrouw moeten zijn. Mevrouw Stentler voegt helemaal niks toe. Wat zij roept is gewoon middle-of-the-roadgeneuzel over voetbal.”

#studiosport Hier zit toch niemand op te wachten op die tussendoor analyses van Leonne Stentler of wie dan ook — Dick Brouwer (@dick_brouwer) November 12, 2023

Ik wil voetbal zien en niet dat wijsneuziger gezeik van die Leonne Stentler, pfffff #studiosport — BerryvanHouwelingen (@Berrywerkendam) November 12, 2023