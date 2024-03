Leon Bailey uit liefde voor Ajax: ‘Veel mensen weten dat waarschijnlijk niet’

Leon Bailey heeft een bijzondere band met Ajax, zo laat de vleugelaanvaller van Aston Villa de dag voor het treffen met de Amsterdammers weten op de persconferentie. De Jamaicaan stelt onder meer dat Ajax hem geholpen heeft toen de nu 26-jarige aanvaller nog geen professional was.

ESPN-verslaggever Cristian Willaert opent het vragenvuur met een directe vraag aan Bailey. “Hoe dicht bij een transfer naar Ajax was je?” Bailey moet lachen. “Dat is een hele pittige vraag als allereerste vraag. Maar het was dichtbij. Ik heb een goede relatie met de club.”

“Ik ken de technische leiding. Ik ken veel mensen binnen de club. Ajax is er voor me geweest toen ik nog een jonge speler was. Veel mensen weten dat waarschijnlijk niet. Ik was hier voordat ik profvoetballer was en Ajax heeft veel op de achtergrond gedaan.”

Leon Bailey vertelt over zijn speciale band met Ajax?? — ESPN NL (@ESPNnl) March 6, 2024

“Zoals het papierwerk in orde maken zodat ik in Europa kon spelen”, vervolgt de in Kingston geboren linkspoot. “Dus Ajax is voor mij altijd in beeld geweest. Ik heb altijd een goede band met de club gehad en met de mensen rondom de club. Ik heb altijd veel steun gehad van de Ajax-fans. Dat was al voordat ik mijn carrière ben begonnen.”

“Maar het is er nooit van gekomen dat ik uiteindelijk voor de club zou spelen. Maar ik ben gewoon verder gegaan met mijn carrière. Het heeft me gebracht waar ik ben. Nu speel ik tegen ze en daar kijk ik naar uit.” Eerder meldde zaakwaarnemer Craig Butler tegenover Voetbal International dat Bailey tot driemaal toe een transfer naar Ajax naderde. "We waren steeds heel dichtbij, maar de final push van Ajax ontbrak."

Bailey brak uiteindelijk door bij KRC Genk, dat hem overnam uit de jeugdopleiding van AS Trencín. De Slowaakse club had toen een samenwerkingsverband met Ajax en stond onder leiding van voormalig Ajacied Tscheu La Ling. Bailey maakte in de Jupiler Pro League uiteindelijk dusdanig veel indruk, dat Bayer Leverkusen in januari 2017 een kleine 17 miljoen euro voor hem op tafel legde.

Na vierenhalf succesvolle seizoenen in de Bundesliga vertrok Bailey voor ruim dertig miljoen euro naar Aston Villa, waar hij tot medio 2027 vastligt. Bovendien hebben the Villans de optie om het contract van de Jamaicaan met een seizoen te verlengen. Dit seizoen was Bailey in alle competities al goed voor elf treffers en elf assists.

