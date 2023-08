Leo Sauer (17) beleeft droomdebuut en redt punt voor Feyenoord

Zondag, 20 augustus 2023 om 16:23 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:06

De seizoensstart van Feyenoord verloopt niet geweldig. De regerend landskampioen hield zondag slechts een punt over aan de stadsderby met Sparta Rotterdam: 2-2. Invaller Leo Sauer tekende in blessuretijd pas voor de gelijkmaker. Voor trainer Arne Slot is het na de nederlaag tegen PSV (0-1) tegen PSV in het duel om de Johan Cruijff Schaal en het 0-0 gelijkspel tegen Fortuna Sittard van een week geleden opnieuw een teleurstellend resultaat. Sparta beleeft met vier punten uit twee duels een prima seizoensstart.

Doelman Timon Wellenreuther stond onder de lat en zag een viermansverdediging voor zich staan. Lutsharel Geertruida schoof door de schorsing van Nieuwkoop door naar de rechtsbackpositie, zodat er een plekje vrijkwam voor Beelen in het centrum. Hij vormde met Dávid Hancko het Rotterdamse centrum, terwijl Quilindschy Hartman de linksback was. Mats Wieffer en Timber waren de controleurs op het middenveld, waardoor Zerrouki genoegen moest nemen met een reserverol. Calvin Stengs stond op 10. Spits Santiago Giménez werd tot slot geflankeerd door Alireza Jahanbakhsh (rechts) en Igor Paixão (links).

Sparta gaat dankzij Charles-Andreas Brym met een 1-0 voorsprong tegen Feyenoord de rust in! ??????#spafey — ESPN NL (@ESPNnl) August 20, 2023

De openingsfase verliep redelijk rustig, met de eerste kans in de elfde minuut. Alireza Jahanbakhsh zag een inzet van afstand net naast het doel van Nick Olij verdwijnen. Feyenoord probeerde het wel, maar was voor rust behoorlijk onmachtig op Het Kasteel. Desondanks had Calvin Stengs de score kunnen en misschien moeten openen na een halfuur, maar zijn schot werd gepakt door Olij. De openingstreffer viel juist aan de andere kant: een indraaiende voorzet vanaf rechts van Jonathan De Guzman kon simpel worden aangenomen door Charles-Andreas Brym, die wegdraaide van de weifelende Thomas Beelen en van dichtbij Timon Wellenreuther verschalkte: 1-0.

De goal van Sparta bleek fataal voor Beelen, die door Slot in de kleedkamer werd gehouden halverwege. De weer fitte Gernot Trauner nam achterin zijn plaats in. Jahanbakhsh moest plaatsmaken voor Leo Sauer, die op zeventienjarige leeftijd debuteerde namens Feyenoord in de Eredivisie. De wissels brachten Sparta niet aan het wankelen en de thuisclub kwam tien minuten na rust zelfs op 2-0. Een niet eens zo goede voorzet van Vito van Crooij werd goed behandeld door Brym, die vervolgens raak schoot in de verre hoek. Het Kasteel ontplofte en Feyenoord moest snel een manier verzinnen om de achterstand weg te poetsen.

?????? De 17-jarige Leo Sauer redt in blessuretijd een punt voor @Feyenoord!#spafey — ESPN NL (@ESPNnl) August 20, 2023

Slot bracht Ayase Ueda en Yankuba Minteh binnen de lijnen voor Stengs en Hartman en dat leek Feyenoord goed te doen. Minteh tekende namelijk al koppend voor de 2-1, al besloot de VAR na een check dat dat in buitenspelpositie gebeurde. Danny Makkelie keurde de aansluitingstreffer derhalve af. Dertien minuten voor tijd kwam de 2-1 er alsnog via een rake kopbal van Santiago Giménez. In de slotfase golfde het spel op en neer en waren er kansen voor beide doelen en het was de ingevallen Sauer die Feyenoord in blessuretijd redde met een harde knal van net binnen de zestien, na goed terugkoppen van Giménez bij een lange bal naar voren: 2-2. Ver in blessuretijd voorkwam Olij met een katachtige redding dat Paixão met een fraaie vrije trap de winst naar Feyenoord zou brengen.