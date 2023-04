Leipzig en Freiburg profiteren optimaal van gelijkspel Union tegen Leverkusen

Zaterdag, 29 april 2023 om 17:29 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:34

De strijd om de derde en vierde plaats in de Bundesliga is nog altijd ongemeen spannend. Union Berlin speelde in eigen huis doelpuntloos gelijk tegen Bayer Leverkusen, waardoor laatstgenoemde ploeg een plek bij de top vier lijkt te moeten vergeten. Doordat RB Leipzig en SC Freiburg wel wisten te winnen van respectievelijk TSG Hoffenheim (1-0) en 1. FC Köln (0-1), bedraagt het gat tussen Union, Freiburg en Leipzig slechts twee punten. Union en Freiburg hebben 56 punten, terwijl nummer vijf Leipzig met 54 punten nog altijd kans maakt op een plek in de Champions League. Leverkusen volgt op plek zes met 48 punten.

Union Berlin - Bayer Leverkusen 0-0

Union was de bovenliggende partij in de openingsfase van de eerste helft. Het leidde tot een mogelijkheid voor Sheraldo Becker, die zijn schot gekeerd zag worden door de verdediging. Ook Jordan Siebatcheu en Aïssa Laïdouni werden dreigend, maar tot (gevaarlijke) schoten kwamen zij uiteindelijk net niet. Namens Leverkusen deelde Jeremie Frimpong enkele speldenprikjes uit. Zo werd de rechtervleugelverdediger na een fraaie dribbel net op tijd gestuit en leverde hij enkele gevaarlijke voorzetten in de zestien van Union. Edmond Tapsoba kreeg op slag van rust de mogelijkheid om de score te openen. De verdediger van Leverkusen kon ongedekt inkoppen, maar zag zijn poging naast vliegen.

Het eerste gevaar van de tweede helft kwam op naam van Becker. De Amsterdammer ontving de bal na goed doorzetten van Jérôme Roussillon en zag zijn gekrulde schot een meter over de kruising vliegen. Minuten later was Bakker van groot belang door een lage voorzet uit de doelmond weg te werken. Leverkusen wist aanvallend weinig uit te richten in de tweede helft. Toch kwamen de bezoekers vijf minuten voor tijd dicht bij de voorsprong. Een voorzet van Frimpong werd op waarde geschat door Bakker, die zijn kopbal in de armen van Fredrik Rønnow zag belanden. In de absolute slotfase werd er geen gevaar meer gecreëerd.

RB Leipzig - TSG Hoffenheim 1-0

Voor Leipzig was het vooraf duidelijk dat het moest winnen om de aansluiting met Freiburg en Union te behouden. De ploeg van trainer Marco Rose was dan ook vanaf het begin de bovenliggende partij en dat leidde tot meerdere kansen. Zo stuitte Konrad Laimer op Oliver Baumann en deed Timo Werner te weinig met zijn geboden kans door hoog over te schieten. Na een klein half uur was het alsnog raak voor die Roten Bullen. Een verdediger van Hoffenheim leverde de bal zomaar in, waarna Emil Forsberg een fraai passje in huis had op Christopher Nkunku. De Fransman opende de score met een subtiel tikje: 1-0. Een kwartier voor tijd was André Silva dicht bij de 2-0, maar de Portugees raakte de lat. De voorsprong zou echter niet uit handen worden gegeven.

1. FC Köln - SC Freiburg 0-1

Freiburg moest toezien hoe Köln een prima eerste helft afwerkte. Zo kreeg de thuisploeg een schietkans via Dejan Ljubicic, die zijn poging gestuit zag worden door Mark Flekken. Minuten later greep de Oranje-international ook succesvol in op een schot van Davie Selke. Ook Marvin Schwabe, de doelman van Köln, onderscheidde zich meermaals. Zo moesten Lucas Höler en Maximilian Eggestein hun meerdere erkennen in de goalie. Tien minuten na rust had Schwabe echter geen antwoord. Uit een hoekschop kopte Höler de bal door naar Ritsu Doan, die bij de tweede paal met het hoofd voor de verlossende 0-1 zorgde. In het restant van het duel kwam onder meer Steffen Tigges dicht bij de gelijkmaker, die uiteindelijk niet zou vallen.

?????????? ???????? ????

De oud-PSV'er ontpopt zich tot matchwinner tegen FC Köln ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/pZEvWEPCEs — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 29, 2023

Overige uitslagen

Eintracht Frankfurt - FC Augsburg 1-1

VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach 2-1